الرخصي: على الأحزاب تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانسداد السياسي

شارك رئيس حزب المستقلين الديمقراطي “سامي الصيد الرخصي” في أعمال ملتقي الحوار السياسي الليبي الثاني مع القوى السياسية والقيادات الاجتماعية الذي عقد أمس الأربعاء بطرابلس.

وبحسب بيان الرخصي، نظم هذا الملتقي تجمع الأحزاب الليبية ولجنة ( 90 ) وذلك لمناقشة جملة من القضايا التي تهم الشأن الليبي ، بالإضافة إلى الخطة القادمة لعمل الأحزاب الأعضاء في التجمع وتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه القضايا المصيرية التي تمر بها بلادنا وفي مقدمتها إنهاء حالة الانسداد السياسي الحالية وتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي في العيش بديمقراطية وتداول سلمي للسلطة وتنمية واستقرار.

وعبر عدد من المشاركين في الملتقي عن تقديرهم للإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي ، مؤكدين أنها خطوة هامة ووطنية ستكون لها انعكاسات ايجابية على اقتصاد بلادنا ، داعين إلى تحقيق مبادرات مماثلة وفي مقدمتها توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

من جهتهم ثمن بعض المتحدثين ما جاء في كلمة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” أمس أمام مجلس الأمن وتأكيده بأن وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الليبية أصبح أمرا واجبا لقيادة البلاد نحو الانتخابات.