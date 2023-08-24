أبوجناح: سرعة رقمنة المنظومة الصحية.. ضرورة 

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الصحة رمضان أبوجناح، على ضرورة الإسراع في رقمنة المنظومة الصحية بما يساعد على تلبية الإحتياجات المختلفة للقطاع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة مع مكتب تقنية المعلومات الصحية ومركز المعلومات والتوثيق، بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات السيد سعد الدين عبد الوكيل، لمتابعة تنفيذ مشروع النظام الإلكتروني لإدارة المخزون الدوائي للدولة الليبية.

وأشار بوجناح إلى أن رقمنة نشاط قطاع الصحة يندرج في إطار السياسة الصحية التي اعتمدتها الوزارة لتطوير القطاع العام، وتحقيق الشفافية والدقة في العمل، من خلال تبادل المعلومات والإحصاءات بين وزارة الصحة والمرافق الصحية وجهاز الإمداد الطبي، بشكل مباشر، وفق تقارير تساعد صانع القرار على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

كما حث على”خلق فضاء للحوار والتشاور والتنسيق وتفعيل قنوات للتواصل مع كل الفاعلين في قطاع الصحة بما فيهم أعضاء المجالس العلمية والطبية لإثراء مخططات العمل وتبني المقترحات التي يتم عرضها”، بحسب بيانه.