مجلس الرجوبي: نرفض تشكيل حكومة جديدة ونطالب بانتخابات برلمانية فقط

أعلن مجالس حكماء وأعيان المنطقة الغربية، بقيادة محمد الرجوبي المُقرب من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رفضه تشكيل حكومة جديدة، مطالبا بإجراء انتخابات برلمانية فقط.

وقال بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماعهم بمدينة مصراتة: “نرفض تغيير حكومة الدبيبة، واستبدالها بحكومة جديدة لإجراء الانتخابات، وندعو لإجراء انتخابات برلمانية فقط”، وذلك بهدف إطالة بقاء الدبيبة في منصبه كرئيس للحكومة.

وأضاف “نحمّل البعثة الأممية مسؤولية تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية، وعدم تجاوزها لمجلسي النواب والدولة، كما نحمل المجلسين مسؤولية اشتباكات طرابلس”، متجاهلا الدبيبة الذي يُسيطر على العاصمة.

يشار إلى أن محمد الرجوبي، كان قد تسلم من الدبيبة سيارة حديثة ماركة هيونداي سنتافي موديل 2023.