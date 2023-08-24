البخبخي: اشتباكات طرابلس أظهرت أن حكومة الدبيبة ضعيفة وغير قادرة على إجراء الانتخابات

أكد الباحث السياسي، يوسف البخبخي، أن إعلان توحيد المركزي هو خطوة ليس لها إلا أن تستدعى دعوة لحكومة موحدة، كذلك ما أفضت إليه الاشتباكات الأخيرة من حرج للحكومة وكأنها أضعف من أن تدير أزمة فما بالك بإجراء انتخابات.

وقال البخبخي، في تصريحات صحفية: “البعثة الأممية تسعى لاحتواء الاتفاق الثلاثي من قبل القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حيث دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لعدم اتخاذ خطوات منفردة تتجاوزهم”.

وأضاف “إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن تجاوزت إحاطاته السابقة في توصيف مواقف البعثة للدفع بالعملية السياسية والانتخابية، فالتطرق لتشكيل حكومة موحدة أبدى تراجعاً عن المواقف السابقة الرافضة لسعي أطراف الأزمة لتشكيل حكومة جديدة أو المساس بحكومة الوحدة الوطنية”.

وتابع “يأتي هذا التغير في سياق التدافع ما بين المبعوث الأممي وأطراف الأزمة واحتواء مدافعاتها في سياق ممانعتها لحدوث العملية الانتخابية، والمندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا غرينفيلد في دعمها أكدت على أهمية تشكيل حكومة تصريف أعمال، لإجراء الانتخابات، وكأنه أمر دبر ليلا”.