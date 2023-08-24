الإماراتي سلطان النيادي يتغنى بحضارة طرابلس من الفضاء

تغنى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بالعاصمة الليبية طرابلس، وحضارتها الممتدة لآلاف السنين، عبر تغريدة، نشرها على «تويتر»، أرفقها بصورة «نهاية»، وثقها بعدسته من المحطة الدولية للفضاء، وعلّق عليها ب «طرابلس عاصمة ليبيا الحبيبة، كل التحية لأهل ليبيا من قلب الصحراء إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.. ليبيا الجبل الأخضر، وغدامس الجميلة.. ليبيا العروبة والثقافات المتعددة.. حيث كل مدينة تروي إرث حضارات يمتد لآلاف السنين».

وتعتبر طرابس أكبر مدن ليبيا، وتقع في الشمال الغربي للبلاد، وهي مقامة على رأس صخري مطل على البحر الأبيض المتوسط مقابل الرأس الجنوبي لجزيرة صقلية الإيطالية، وتوصف ب«عروس البحر المتوسط»، لجمال بساتينها ومبانيها البيضاء، وتسمى أيضاً ب «طرابلس الغرب» لتمييزها عن مدينة طرابلس اللبنانية. ويعد الجبل الأخضر منطقة جبال مرتفعة مغطاة بالغابات في شمال شرق ليبيا، يمتاز بارتفاعه عن أغلب مناطق ليبيا، ويتميز بارتفاع معدلات هطول الأمطار به، وبتعدد أشكال الحياة البرية به، كما توجد به العديد من المحميات والمنتزهات الطبيعية، كما تهطل الثلوج على مرتفعاته شتاء، بينما بنيت غدامس في واحة وسميت «لؤلؤة الصحراء» وهي إحدى أقدم المدن التي قامت في حقبة ما قبل الصحراء.