نائبة سفيرة بريطانيا: ندعم تطوير قطاع الطيران الليبي

بحث رئيس مصلحة المطارات بحكومة الدبيبة، محمد بيت المال مع نائبة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا “كاثرين وايلد” سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران.

وناقش الطرفان إمكانية مشاركة الشركات البريطانية في تنفيذ المشاريع التي يتم طرحها من طرف مصلحة المطارات وخاصة المتعلقة بمشاريع إنشاء وتجهيز البنية التحتية للمطارات، إضافة إلى ما يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة من تنسيق في مجالات التدريب وتطوير الكوادر البشرية، إضافة إلى الجوانب الفنية التشغيلية.

من جانبها، أكدت نائبة سفير بريطانيا لدى ليبيا عزمها بدء التنسيق مع عدد من الشركات البريطانية الرائدة لزيارة ليبيا خلال الفترة القادمة وأخذ خطوات عملية في دعم مصلحة المطارات وتطوير قطاع الطيران الليبي، وفق قولها.