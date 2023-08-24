أمريكا تعرب عن قلقها إزاء العنف في ليبيا

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اندلاع أعمال العنف في ليبيا الأسبوع الماضي، وفقًا لما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية .

وأفادت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أن الجميع يدعم جهود الممثل الخاص للأمين العام باثيلي الرامية إلى توحيد الدعم للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

تنازلات ضرورية

كما شددت، غرينفيلد، على ضرورة تأمين الاتفاق السياسي الشامل في المسار نحو الانتخابات، وتمكين المرشحين من التمتع بتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أهمية اجتماع الأطراف معًا – مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني الليبي والمجلس الرئاسي – للقيام بالتنازلات الضرورية المطلوبة لإجراء الانتخابات.

وأكدت استعدادها لدعم تشكيل حكومة تصريف أعمال تكنوقراطية تتمثل مهمتها الوحيدة بإيصال البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.