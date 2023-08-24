وزير خارجية إيطاليا: تشرذم ليبيا يعرض حدودنا الجنوبية للخطر

رأى وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، أن استقرار ليبيا يمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيطالية، مشيرا إلى أن تشرذم ليبيا يعرض حدودهم الجنوبية للخطر.

وقال تاياني في تصريحات لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء: “قلقون إزاء الشعور بالتشرذم الراهن الحاصل داخل الأوساط الليبية، وهناك ضرورة للتوصل إلى اتفاق سياسي ليبي عبر حوار وطني شامل، ليصل بالبلاد إلى انتخابات تكون موضع التنفيذ”.

وأضاف “يجب التأكد من تمتع المؤسسات الليبية التي ستأتي عبر الانتخابات بالقوة والشرعية اللازمتين لضمان استقرار مستدام في البلاد، وبلادي ستعمل على إبقاء الاهتمام الدولي عاليا من ناحية منطقة المتوسط ​​الموسعة وأفريقيا، مبيناً أن هذه الخطوة ستضعها روما على رأس أولوياتها عند ترأسها لمجموعة السبع خلال عام 2024”.