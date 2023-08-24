توقعات بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية في هذا الموعد

حسن الورفلي (بنغازي)

كشف مصدر ليبي عن إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد خلال النصف الأول من العام المقبل، مستبعداً إمكانية تنظيم الانتخابات خلال العام الجاري نظراً لعدم توافق كافة الأطراف على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة «6+6»، موضحاً أن المفوضية العليا للانتخابات تحتاج ما لا يقل عن 6 أشهر لتنظيم الانتخابات عقب دخول القوانين حيز التنفيذ.

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن الأزمة الليبية معقدة نتيجة التدخلات الخارجية، مؤكداً عدم وجود رغبة إقليمية ودولية في إنجاز العملية الانتخابية خلال الفترة الراهنة، فضلاً عن وجود تحديات أمنية وعسكرية تقوض أي إرادة ليبية لتنظيم الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وتعثرت العملية الانتخابية في ليبيا ديسمبر 2021، نتيجة التعقيدات التي واجهت المشهد السياسي والعسكري، بالإضافة إلى عدم استقرار الوضع الأمني خاصة في مدن الجنوب.

وفي سياق آخر، يفتتح نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، الجلسة الأولى لعمل اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية الليبية، خلال الاجتماع المرتقب الأحد المقبل، في مدينة البيضاء.

وأوضحت متحدثة المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، في تصريحات صحفية، أن «نائب رئيس المجلس الرئاسي سيحضر اجتماع اللجنة التحضيرية المقرر عقدها الأحد المقبل، في مدينة البيضاء شرقي البلاد، وسيفتتح الجلسة الأولى لعمل اللجنة».

وأكدت المتحدثة أنه «من المنتظر أن يشارك في الاجتماع التحضيري مستشار الاتحاد الأفريقي المكلف بملف المصالحة الليبية، وسفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا».(الاتحاد)