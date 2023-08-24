ائتلاف شركات مصرية تستلم مشروع تطوير طريق “غات – أوباري”

العنوان-طرابلس

سلمت حكومة الوحدة الوطنية موقع تنفيذ مشروع طريق غات – أوباري جنوب غرب ليبيا، لائتلاف الشركات المصرية المتعاقد معها، وذلك لإتمام تنفيذ مشروع صيانة وتطوير الطريق ضمن خطة عودة الحياة.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، جرت مراسم تسليم الموقع بحضور عدد من الأعيان والحكماء وعمداء البلديات في المنطقة، وبإشراف نائب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح على أن تبدأ الشركة تنفيذ الطريق الحيوي والمهم لكافة سكان المنطقة.

وأوضح البيان أن الطريق الحيوي، سيسهم في تيسير وصول الخدمات لكافة المواطنين بالمنطقة، ويصل الطريق بين مدينتي أوباري وغات، بطول 360 كيلومترا في الجنوب الغربي.

وتعد أوباري ثاني أكبر مدينة في المنطقة بعد سبها، ولها أهمية استراتيجية واقتصادية ويقع حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد، في نطاق المدينة الجغرافي.