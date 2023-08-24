ممثل إيطاليا لـ«باتيلي»: ندعم جهودكم في ليبيا

عقد الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة، السفير ماوريتسيو ماساري، اجتماعا وصف بـ«المثمر» مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بعد يوم من الإحاطة التي قدمها الأخير في مجلس الأمن بشأن الوضع الليبي المضطرب.

وقال موقع «أونوإيتاليا» الإيطالي، في تقرير له، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “أكد مساري أن استقرار ليبيا وازدهارها على رأس أولويات إيطاليا، مشددا على دعمه الكامل للوساطة الأممية وجهود مبعوث الأمين العام للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بين الأطراف الليبية”.

وكان باتيلي، قد شدد في إحاطته أمام مجلس الأمن، على أن الاشتباكات الأخيرة بين أكبر مجموعتين مسلحتين في طرابلس سلّطت الضوء على الوضع الأمني الخطير، وتقوّض الاستعدادات للانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف “تؤكد هذه التطورات غياب القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية المجزأة في غرب ليبيا والحالة الأمنية غير المستقرة، وأن كل هذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة وجيش موحد”.