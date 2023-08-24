المقريف يعتمد نتيجة التعليم الأساسي الدور الثاني بنسبة نجاح 68.11%

العنوان-طرابلس

اعتمد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023 بنسبة نجاح بلغت 68.11%.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بحضور مدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون المُراقبات محسن الكبير.

وبلغ عدد المتقدمين لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام 86 ألفا و385 طالبا نجح منهم 58 ألفا و840 طالبا وتحصل 586 طالبا على تقدير ممتاز و11 ألفا و501 طالب على تقدير جيد جدا و34 ألفا و362 طالبا على تقدير جيد و12 ألفا و391 مقبولا.

ووبلغت نسبة النّجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (التعليم الديني) 48.89% والتلاميذ (الصم وضعاف السمع) 66.67% .