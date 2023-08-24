“وال”: اختتام المرحلة الثانية من مشروع تعزيز سيادة القانون في ليبيا

بنغازي 24 أغسطس 2023 (وال)- اختتم ظهر اليوم الخميس بمقر وكالة الأنباء الليبية، البرنامج التدريبي إنصاف المعني بثقافة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، بتعاون بين منظمة نوازي للدراسات ووكالة الأنباء الليبية بدعم من وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية انتصار عبود.

هذا واستهدف البرنامج الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين منظمة نوازي للدراسات ووكالة الأنباء الليبية، عدد 25 متدربة من وحدات ومكاتب دعم وتمكين المرأة بالمؤسسات الحكومية على مدى 6 أيام متتالية.

وتناولت جلسات البرنامج التدريبي المساواة وتكافؤ الفرص، وصور التميز تجاه المرأة العاملة، والأساس القانوني لحظر التميز ضدها، ومقاربة أفقية للنوع الاجتماعي في السياسات العامة، وانعكاس الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية والمعاهدات والمواثيق المصادقة عليها ليبيا، والخطة الاستراتيجية لوحدة دعم تمكين المرأة محليًا، والتفكير الاستراتيجي وخصائصه والتوجهات العقلية المستقبلية وانعكاساتها، أنواع التخطيط والعقليات الخمس لهوارد جارنر، وترتيب الأولويات واتخاذ القرار، بالإضافة إلى عددٍ من تمارين المحاكاة وغيرها.

وتهدف المرحلة الثانية من مشروع تعزيز ثقافة سيادة القانون في ليبيا، إلى تعزيز أدوار النساء بالمؤسسات الحكومية لأداء فاعل في صياغة السياسات المتعلقة بسيادة القانون والعدالة النوعية عبر تزويدهم بأهم المعارف القانونية والاجتماعية. (وال – بنغازي)

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