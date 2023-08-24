شلقم: الحرب الروسية الأوكرانية تزداد تعقيداً رغم ضخ الناتو للمال والسلاح

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن حرب روسيا في أوكرانيا تقترب من عامها الثاني وفي كل يوم تزداد تعقيداً وتطفو على اهتمام وانشغال وتخوف العالم كله، و روسيا تواصل هجومها بكل أنواع الأسلحة، ودول حلف «الناتو» تضخ السلاح والمال إلى أوكرانيا، و من الصعب التكهن بـمتى ستنتهي هذه الحرب، وما هي الحلول التي سيقبل بها أطراف الصراع الذي تحوّل حرباً عالمية؟.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من أمر بشنّ الحرب على دولة أوكرانيا، وأن فلاديمير بوتين يحمل في داخله عصوراً تعجّ بالحياة بما فيها من دماء وانتصارات وانكسارات، و دخل رئيساً إلى قصر الكرملين وفي رأسه جيش من الطموح والإصرار. استعادة قوة وعظمة روسيا التي مثّلها يوماً الاتحاد السوفياتي، ومقاومة التسيد الغربي للعالم، وأعلن رفضه الهيمنة الأميركية على القرار الدولي، وصرّح بذلك في اجتماع مجلس الأمن بمدينة ميونيخ بألمانيا سنة 2007، وفق تعبيره.