المنفي يجتمع مع أعيان وشيوخ قصر الجدي

التقي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من أعيان ومشائخ وحكماء قصر الجدي.

رحب المنفي، في مستهل اللقاء، بأعضاء الوفد، مؤكداً حرصه الدائم على اللقاء المباشر مع الاعيان والمشائخ والحكماء للاطلاع عن قرب على ما تواجهه المناطق من مختنقات واتخاذ إجراءات سريعة لحلها وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة.

وتحدث أعضاء الوفد مجددين دعمهم للمجلس الرئاسي، كما عرض الوفد مشاكل عدد من المرافق الخدمية بالمنطقة.

وأكد المنفي، أهمية تقديم الخدمات لكافة المناطق بطريقة عادلة ومتوازنة، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.