النقابة العامة للمخابز: الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف الوحيدة الملتزمة بأسعار الدقيق

ليبيا – أكد رئيس النقابة العامة للمخابز أبوخريص محمد أن النقابة العامة لاحظت وجود زيادة في بعض الأسعار لدى بعض المطاعم الخاصة سواء في طرابلس الكبرى أو المنطقة الشرقية أو الجنوبية من قبل أصحاب المطاحن الخاصة حيث وصلت لحد أدنى 10 دينار والمتوسط 15 دينار والأعلى 20 دينار لكل قنطار زيادة.

أبوخريص تساءل في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد عن أسباب زيادة الأسعار على الرغم من أن أصحاب المطاحن يصرحون بأن المخزون يبشر بالخير، مشيراً إلى أن النقابة تتعامل مع وكلاء وليس مع مطاحن مباشره وهذا الأمر يفترض متابعته من قبل الجهات المعنية.

وأوضح أن سعر الدقيق قبل انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب كان الحد الأدنى 175 لـ 77 والأعلى 192 وحسب نوع الدقيق أما الآن فالدقيق وصل لـ 200 و210 وأقل مطحن يبيع بـ 192 بعد أن كان يبيع بـ 175.

كما أكد على أن المخزون والدقيق موجود في كل بقاع ليبيا والشركة الوحيدة الملتزمة بالأسعار السابقة هي الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف، منوهاً إلى أن هذه الشركة لا يوجد لديها القدرة على تغطية احتياجات ليبيا في كافة ربوعها وممكن أن تغطي 6% فقط.

وفي الختام أفاد أن النقابة العامة للمخابز منذ وجود حكومة عبد الحميد الدبيبة في المشهد طالبت بتشكيل “ديوان الحبوب” لأن له أهمية كبرى جداً وكل دول العالم لديه مثل هذا الديوان الذي يوفر المخزون الاستراتيجي.