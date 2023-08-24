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بريطانيا تعرض مشاركة شركاتها في تأهيل المطارات الليبية

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




عرضت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كاثرين وايلد، مشاركة شركات بلادها في مشاريع إنشاء وتجهيز البنية التحتية للمطارات الليبية.

وحسب بيان مصلحة رئيس مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، على صفحتها في موقع فيسبوك، أمس الأربعاء، جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس المصلحة محمد بيت المال.

وناقش الطرفان سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران، وما يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة في مجالات تدريب وتطوير الكوادر البشرية.

وأكدت وايلد عزمها بدء التنسيق مع عدد من الشركات البريطانية الرائدة لزيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة، وأخذ خطوات عملية لدعم مصلحة المطارات وتطوير قطاع الطيران الليبي.






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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