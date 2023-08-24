المنفي يلتقي وفداً من أعيان ومشائخ وحكماء قصر الجدي

الوطن|متابعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وفداً من أعيان ومشائخ وحكماء منطقة قصر الجدي صباح اليوم الخميس، مؤكداً حرصه الدائم على اللقاء المباشر مع الاعيان والمشائخ والحكماء للاطلاع عن قرب على ما تواجهه المناطق من مختنقات واتخاذ إجراءات سريعة لحلها وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة.

وتحدث أعضاء الوفد مجددين دعمهم للمجلس الرئاسي ، كما عرض الوفد مشاكل عدد من المرافق الخدمية بالمنطقة ، إذ شدد الرئيس على أهمية تقديم الخدمات لكافة المناطق بطريقة عادلة ومتوازنة .