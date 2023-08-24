ملتقى القيادات الأمنية بالجنوب يناقش القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة

انطلق الملتقى الأول للقيادات الأمنية بالمنطقة الجنوبية تحت شعار «أمن وأمل ليبيا من جنوبها» بحضور وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، ورئيس ديوان الجنوب، بالإضافة إلى مديري الأمن والقيادات الأمنية بالوزارة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية، ويعزز أهمية الملتقى ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

ويشهد الملتقى مناقشات وحوارات حول القضايا الأمنية الحالية والتحديات التي تواجه المنطقة الجنوبية في ليبيا.

كما سيكون هناك تركيز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون بين القوى الأمنية المختلفة وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.

كما يتم التأكيد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية كجزء أساسي من تحقيق الأمن الشامل لليبيا، ويتطلع الملتقى أيضا إلى تحفيز الجهود المشتركة.