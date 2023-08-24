المنفي: حريصون على معرفة المختنقات التي تواجه المناطق وحلحلتها

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرصه الدائم على اللقاء المباشر مع الأعيان والمشائخ والحكماء للاطلاع عن قرب على ما تواجهه المناطق من مختنقات واتخاذ إجراءات سريعة لحلها وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي اليوم الخميس، وفداً من أعيان ومشائخ وحكماء منطقة قصر الجدي بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى أهمية تقديم الخدمات لكافة المناطق بطريقة عادلة ومتوازنة.

وأعرب أعضاء الوفد عن دعمهم للمجلس الرئاسي، كما عرض الوفد مشاكل عدد من المرافق الخدمية بالمنطقة.