سفير الاتحاد الأوروبي: اتفقت مع دبيبة على تعزيز التعاون حول الهجرة والطاقة

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل إنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالهجرة والطاقات المتجددة.

وأكد خوسيه ساباديل، على حسابه بموقع تويتر، حول لقائهما أمس الأربعاء، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيظل على استعداد لدعم التقدم في ليبيا.

وأضاف ساباديل: “تبادلنا الحديث عن التقدم الحقيقي الذي جرى تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية، وضرورة المضي قدما لإنهاء الانقسام والتشرذم”.

وتابع أن الوضع الإقليمي الصعب يجعل تعزيز الاستقرار من خلال الإجراءات الإيجابية أكثر إلحاحا، وتجنب العودة إلى الماضي وإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات.

وأمس، علق سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، قائلاً: “لقد كان لي الشرف أن يستقبلني الرئيس المنفي لأودعكم عند انتهاء مهامي كسفير للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا”.

والثلاثاء، دعا ساباديل إلى تسوية تاريخية بشأن مستقبل ليبيا باعتبارها المسار الوحيد لحل شامل للأزمة الحالية، وحث على كيفية تطويع الاقتصاد لصالح جميع أبناء الوطن.