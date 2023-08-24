أمن أجدابيا: ترحيل 429 مهاجرا إلى طرابلس

أعلنت مديرية أمن أجدابيا ترحيل 429 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات مختلفة من اجدابيا إلى العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن اجدابيا أن قسم النجدة وكذلك قوة حماية المديرية شاركوا في عملية تأمين وترحيل عدد 429 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أجنبية مختلفة إلى إدارة مكافحة الهجرة غير شرعية طرابلس عن طريق إدارة مكافحة الهجرة غير شرعية أجدابيا.

وأشارت المديرية إلى أن عملية الترحيل جرت بالتعاون مع إدارة مكافحة الهجرة غير شرعية أجدابيا مبينة أن المهاجرين تم تحويلهم لمدينة أجدابيا من مدن مختلفة.