الشريف: حفتر لاعب محوري على جميع الملفات وخصومه يتخاصمون مثل الديوك

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي فيصل الشريف، أن دلالة الكلمات في إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، تدل على أنها حمالة أوجه ويمكن تفسيرها بعدة أمور.

الشريف قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد “باتيلي يقول تشكيل حكومة موحدة، ما معنى ذلك؟ ربما يذهب التفسير لدمج حكومتين الشرق والغرب أو أن يتفق الجسمان لتشكيل حكومة موحدة! مندوب الولايات المتحدة الأمريكية تحدث عن حكومة تصريف أعمال ونعرف ما المعنى من هذا المصطلح، الحديث أن باتيلي يقدم الاحاطة في محاولة أن يعطي خارطة أكثر وضوحاً لأعضاء مجلس الأمن أو المندوبين الحاضرين، هناك اشكالية”.

ورأى أنه ربما عبد الحميد الدبيبة لديه تطمينات بأن هناك مسار معين يتعلق بترتيب السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن مسألة الحديث عن الفساد والمليشيات فلا أحد اليوم على مستوى السلطة التنفيذية وحتى الموازية والبرلمان والدولة والرئاسي وتقارير ديوان المحاسبة، لا أحد يعطي صك براءة لمن هم متواجدين في السلطة اليوم فالكل متورط لكن بنسب مختلفة.

واستطرد خلال حديثة: “نحن عدنا لتاريخ المناكفات السياسية نخرج بخلاصة أننا لم نصل لحل تشكيل أجسام جديدة إلا من خلال تدخل ووساطة البعثة سواء جنيف أو الصخيرات في كلا الحالتين لم يكن هناك توافقات ليبية – ليبية وإن تحدثنا عن نصوص موجودة وإن ما مررت وتم اعتمادها هناك محاولة لفرض أمر واقع وهو أن يشكل الجسمان الحكومة ومن هنا أين الضمانات؟”.

وأشار إلى أن معسكر الغرب الليبي المتشبث والمتشرذم بحسب وصفه، يتنافس مثل “الديوك” على المستوى السياسي والعسكري، معتبراً أن الواقع مرير في الغرب الليبي وحفتر يستغل نقاط الضعف في خصومه ويقلبهم على بعضهم وعقيلة صالح استمال كل الكتلة البرلمانية في الغرب الليبي بالإضافة إلى أن حفتر يملك لجنة الـ 5+5 والتدخل في القوانين واللجنة المالية العليا التي يرأسها المنفي بالتالي هو لاعب محوري على جميع الملفات وخصومه يتخاصمون كالديوك بحسب قوله.

الشريف أضاف: “اعتقد الشارع الليبي اليوم يرى كل الأمور إن أردت أن توكل مهمة الذهاب لانتخابات عادلة ونزيهة لسلطة عمرها أكثر من عشر اعوام هذا لا يقبله عاقل، مسألة محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي أعلن بضغطة زر عن توحيد مصرف ليبيا المركزي ورحب العالم وهذا حق يراد به باطل الصديق الكبير ذهب في صفقة لتسوية ديون لتمرير ميزانية للشرق حفتر ومجموعته والكل هلل ورحب ولا أعتقد أن هناك توحيد”.

وعلق في الختام على لقاء المنفي مع المشير حفتر وعقيلة صالح قائلاً: “المنفي ألم يأتي به اتفق جنيف على أنه رئيس الدولة الليبية؟ وعندما يجتمع المنفي مع الحداد والناظوري يكتب على صفحته اجتمع القائد الأعلى للقوات المسلحة المنفي مع هذا العسكري أو ذاك لكن عندما يجتمع مع حفتر يقول إنه اجتمع رئيس المجلس الرئاسي مع القائد العام! هو لا يتجرأ للقول بأنه قائد أعلى للجيش الليبي أمام حفتر! وعندما يحاول باتيلي النفخ في هذا المجلس الرئاسي هو نفخ في قربة مخروقة”.