“المنفي” يبحث مع رئيس حزب العدالة والبناء آخر المستجدات السياسية بليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء تناول آخر المستجدات السياسية، وأهمية الوصول للتوافق وتوحيد الجهود بين كل أطراف العملية السياسية، سعياً نحو تنظيم وتحقيق الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال.

وكان المنفي، التقى اليوم وفداً من أعيان ومشايخ وحكماء منطقة قصر الجدي، الذين جددوا خلال اللقاء دعمهم للمجلس الرئاسي، وعرضوا مشاكل عدد من المرافق الخدمية بالمنطقة.

وأكد المنفي للوفد حرصه الدائم على اللقاء المباشر مع الأعيان والمشايخ والحكماء للاطلاع عن قرب على ما تواجهه المناطق من مختنقات واتخاذ إجراءات سريعة لحلها وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء على أهمية تقديم الخدمات لكافة المناطق بطريقة عادلة ومتوازنة.

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