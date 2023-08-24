“حماد” ونائباه يكرمون رؤساء فروع وزارة العدل الليبية

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شارك وفدٌ حكوميٌ برئاسة رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد رفقة نائبيه علي القطراني والمهندس سالم الزادمة في احتفالية تكريملرؤساء فروع وزارة العدل والشرطة القضائية ومُديري الإدارات بالوزارة.

وحضر كل من وزير العدل خالد مسعود ووزير الكهرباء عوض البدري، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي ووزير الصحة عثمانعبدالجليل، ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المهدي شعيب؛ وذلك بمقر وزارة العدل بمدينةبنغازي.

وأشات رئاسة الحكومة خلال الاحتفالية بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في سبيل تحقيق العدالة والحفاظ على سيادة القضاء والقانون،داعين رؤساء فروع الوزارة والشرطة القضائية للاِرتقاء بمستوى العمل من أجل تقديم الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطنون.

كما ثمّن الوزراء خلال كلماتٍ لهم، بعمل وزارة العدل والدور المحوري المهم والحسّاس الذي تلعبه ضمن السلطة التنفيذية في البلاد المتمثّلةفي الحكومة الليبية.

وتم تقديم درع التميّز والعطاء إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ونائبَيه، بالإضافة إلى تكريم عددٍ من الوزراء.