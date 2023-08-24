بالفيديو.. عاصفة رملية تضرب مدينة سلوق

العنوان-سلوق

ضربت عاصفة رملية، اليوم الخميس، مدينة سلوق الواقعة جنوب بنغازي مما تسبب في حجب أشعة الشمس، والحد من الرؤية الأفقية.

وأظهر فيديو نشرته مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته عاصفة رملية غطت سماء مدينة سلوق.

وشهدت ليبيا في اليومين الماضيين تقلبات في حالة الطقس حيث تعرضت مناطق الشمال الغربي للبلاد.

وتسبب مياه الأمطار في إغراق شوارع في مدن طرابلس وزوارة وزليتن خلال تلك الفترة، مع تكاثر السحب الرعدية، التي انقشعت الخميس.