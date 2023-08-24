ليبيا الان

بالفيديو.. عاصفة رملية تضرب مدينة سلوق

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-سلوق

ضربت عاصفة رملية، اليوم الخميس، مدينة سلوق الواقعة جنوب بنغازي مما تسبب في حجب أشعة الشمس، والحد من الرؤية الأفقية.

وأظهر فيديو نشرته مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته عاصفة رملية غطت سماء مدينة سلوق.

وشهدت ليبيا في اليومين الماضيين تقلبات في حالة الطقس حيث تعرضت مناطق الشمال الغربي للبلاد.

وتسبب مياه الأمطار في إغراق شوارع في مدن طرابلس وزوارة وزليتن خلال تلك الفترة، مع تكاثر السحب الرعدية، التي انقشعت الخميس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك