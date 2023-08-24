القائد العام يستقبل نائب وزير الدفاع بالحكومة الروسية

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر نائب وزير الدفاع بالحكومة الروسية يونس بك يفكيروف والوفد المُرافق له.

وجاء اللقاء في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بين الجانبين الليبي والروسي

وعقد نائب وزير الدفاع الروسي قبل لقائه القائد العام اجتماعا فنيا مع رؤوساء الأركان النوعية وبعض الإدارات الفنية بحضور مدير مكتب القائد العام للتباحث في أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين حسب احتياجات التدريب والتأهيل وصيانة أسلحة ومعدات الجيش الوطني.