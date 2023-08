أطباء بلا حدود تعلن رسميا انتهاء مهامها في العاصمة طرابلس

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود رسميا انتهاء أنشطتها الطبية في العاصمة طرابلس واقتصار تقديمها فقط في كل من مصراتة وزوارة.

وأرجعت المنظمة سبب اتخاذ قرار إيقاف أنشطتها إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية في مختلف بلدان العالم بعد مراجعة الاستجابة الإنسانية، إلى جانب التحديات التي واجهتها في الوصول إلى الفئات المستهدفة التي أثرت على أنشطة المنظمة وفي مناخ يزداد صعوبة على المنظمات الدولية في البلاد على حد تعبيرها.

وأكدت المنظمة أنها ستلتزم بتقديم المساعادت الطبية المجانية والخدمات الصحية عالية الجودة في مصراتة وزوارة في مرافقها الصحية ومراكز الاحتجاز والسجون والمناطق الحضرية.

ووفقا لبيان المنظمة فإن الأنشطة الطبية التي تقدمها المنظمة للأشخاص في مراكز الاحتجاز منذ عام 2016 ستتوقف، بما في ذلك إيقاف البرنامج الوطني لمكافحة الدرن في مستشفى أبوستة للأمراض الصدرية.

هذا وبدأت أطباء بلا حدود العمل في ليبيا منذ عام 2011 عبر توفير المساعدة للمتضررين من النزاع ودعم المرافق الطبية العامة بالتعاون مع وزارة الصحة.

ووفرت المنظمة الرعاية الطبية لأكثر من 50,000 شخص في طرابلس ومصراتة والزاوية وزوارة وبني وليد ونسمة وزليتن والخمس.

كما قدمت فرق المنظمة الرعاية الصحية الأساسية واستشارات الصحة النفسية ورعاية الصحة الجنسية والإنجابية في المرافق الصحية العامة ومراكز الاحتجاز والسجون والمناطق الحضرية.

