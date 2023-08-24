المستشار “صالح” يبحث الملفات المتعلقة بحقوق ومرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة ، رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز “سعد دينار الفاخري” و منسق عام الاتحاد “المبروك عثمان المغربي” وعدد من رؤساء الاتحادات والنقابات بالشركات النفطية ، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقةبحقوق ومرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز.

وفي ختام اللقاء كرم رئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز المستشار “عقيلة صالح ” بمنحه درع “العطاء” تقديراً لجهوده المبذولةفي إرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات.