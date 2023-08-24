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المستشار “صالح” يبحث الملفات المتعلقة بحقوق ومرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة ، رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز “سعد دينار الفاخري” و منسق عام الاتحاد “المبروك عثمان المغربي” وعدد من رؤساء الاتحادات والنقابات بالشركات النفطية ، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقةبحقوق ومرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز.

وفي ختام اللقاء كرم رئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز المستشار “عقيلة صالح ” بمنحه درع “العطاء” تقديراً لجهوده المبذولةفي إرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات.

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قناة ليبيا الحدث

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