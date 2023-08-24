وزارة الحكم المحلي تبحث مع المعهد الديمقراطي الوطني دعم الشباب

بحثت مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي شادية عريبي اليوم الخميس، مع المدير الإقليمي المؤقت للمعهد الديمقراطي الوطني NDI انيس الولاتي، أوجه التعاون في مجالات دعم الشباب، وذوي الإعاقة، والنساء المنتخبات في البلديات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكوم المحلي أن الولاتي قدم نبذة عن أنشطة المعهد الديمقراطي الوطني، وأكد على أهمية تطوير التعاون مع وزارة الحكم المحلي وتعزيز فضاءات الحوار والنقاش معها بما يحقق مشاركة فاعلة للشباب في العمل السياسي والعمل التطوعي، وبما ينمي دور أصحاب الإعاقة، ويوفر لهم الدعم وفرص التدريب لتمكينهم من المشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة السياسية والاجتماعية، وكذلك بما يعزز من دور النساء في المشاركة بالعملية السياسية.

وأشادت مدير مكتب التعاون الدولي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الحكم المحلي في العاصمة طرابلس، بالدور الذي يضطلع بها المعهد الديمقراطي الوطني في المنطقة، وأكدت تطلّع الوزارة لتطوير التعاون مع المعهد في مجالات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال، والمشاركة المجتمعية، وذلك بما يتماشى مع رؤية الوزارة وخطتها في تحقيق تنمية اجتماعية ومكانية وتنوع اقتصادي، وبما يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على التعاون في مجال تقديم الدعم للمكاتب المشاركة في منتدى البلديات، بالإضافة إلى تقديم الدعم لمكاتب دعم وتمكين المرأة ومراكز التدريب، وعلى أن يتم إشراك مكتبي ريادة الأعمال، وذوي الإعاقة في الاجتماعات القادمة.

يذكر أن الاجتماع عقد بحضور كبير مدراء البرامج بالمعهد “قدري القروي”، ومدير برامج المجتمع المدني فتحية عتيق، والموظفين بمكتب التعاون الدولي أحمد النماوي وسنية الهويسي