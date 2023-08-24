المرعاش: مقترح تغيير الحكومة سيهز كيان حكومة الدبيبة

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، أن إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تعد تحولًا كبيرًا، عكس بشكل واضح موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اللتين لا تعارضان الآن تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

المرعاش وفي حديث لموقع”العين الإخبارية”،أضاف:” أن ذلك لا يعني بالضرورة نهاية حكومة عبد الحميد الدبيبة التي سوف تتشبث بالسلطة لآخر لحظة”، موضحا أنه وبالرغم من تصريحات المبعوث الأممي بشأن ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة، ما زال هناك غموض حول آليات تشكيلها، ومن سوف يصادق عليها، وما دور مجلس النواب ومجلس الدولة في هذا الشأن.

وأكد أن هناك تحديات كثيرة حتى في طريق تشكيل هذه الحكومة، وكيف ستتمكن من ممارسة أعمالها داخل العاصمة طرابلس، إذا رفضتها المليشيات المسيطرة هناك، إضافة إلى مصير المجلس الرئاسي، وهل سيكون مثل حكومة الدبيبة، أم هناك استثناء له، ومن يمكن أن يعطيه هذا الاستثناء إن وجد ولماذا؟.

وتابع المرعاش حديثه:” أننا -والحال هذه- ما زلنا في بداية مقترح بتغيير الحكومة، لكن بالتأكيد هذا الموقف سوف يهز كيان حكومة الدبيبة ويقلب موازين خططها بالبقاء لفترة طويلة في الحكم، وتعطيل الانتخابات، ويخشى أن تتهور هذه الحكومة وتدخل طرابلس العاصمة في حرب جديدة، هدفها تعطيل أي جهد لتشكيل حكومة بديلة موحدة تستطيع إنجاز ما تتطلبه الانتخابات من استحقاقات”.