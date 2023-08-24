أعيان ومشايخ قصر الجدي يطلعون “المنفي” على مشاكل منطقتهم

التقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من أعيان ومشايخ وحكماء منطقة قصر الجدي بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي، رحب في مستهل اللقاء بأعضاء الوفد مؤكداً حرصه الدائم على اللقاء المباشر مع الأعيان والمشايخ والحكماء للاطلاع عن قرب على ما تواجهه المناطق من مختنقات واتخاذ إجراءات سريعة لحلها وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن أعضاء الوفد جددوا خلال اللقاء دعمهم للمجلس الرئاسي، وعرضوا مشاكل عدد من المرافق الخدمية بالمنطقة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء على أهمية تقديم الخدمات لكافة المناطق بطريقة عادلة ومتوازنة.

Trending وزارة الداخلية الليبية: رحلنا 486 مهاجراً لبلدانهم طوعياً وسنرحل 332 آخرين قريباً