انطلاق الملتقى الأول للقيادات الأمنية بالمنطقة الجنوبية

انطلق الملتقى الأول للقيادات الامنية بالمنطقة الجنوبية بحضور وزير الداخلية، وأمر عمليات الجنوب، ورئيس ديوان الجنوب، بالإضافة إلى مدراء الأمن والقيادات الأمنية بالوزارة في البلاد.

وناقش عدة محاور حول القضايا الأمنية الحالية والتحديات التي تواجه المنطقة الجنوبية في ليبيا وركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون بين القوى الأمنية المختلفة وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.

وأكد الملتقى على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية كجزء أساسي من تحقيق الأمن الشامل لليبيا.

وكان الملتقى تحت شعار “أمن وأمل ليبيا من جنوبها”، يتم التأكيد وعكس الحضور الدعم والاهتمام الكبيرين بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية، ويعزز أهمية الملتقى ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.