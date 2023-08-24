العرفي: الدبيبة غير مستعد للتنازل عن الكرسي 

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن إحاطة باتيلي غير مكتملة، حيث أوضح أنها تتناول قضية تشكيل حكومة جديدة دون توضيح كيف سيتم تنفيذ ذلك ومتى يمكن توقع وصولها.

وأشار العرفي في تصريحات صحفية إلى وجود إشكالية أخرى تواجه هذا الملف، وهي عدم استعداد عبدالحميد الدبيبة لتسليم السلطة أو التنازل عن كرسي الحكم.

وأكد العرفي على تأكيد قيادات سياسية ببنغازي، مثل “المنفي وحفتر وعقيلة صالح” على أهمية الحفاظ على الملكية الوطنية وضرورة التوصل إلى حل داخلي “ليبي ليبي” بهدف قطع الطريق أمام باتيلي ومحاولاته الفردية في تسوية الملف مع المجتمع الدولي.