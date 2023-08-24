ديلي صباح: تركيا هي القوة الحقيقية الوحيدة الداعمة للحكومة الشرعية بطرابلس

ليبيا – زعم تقرير تحليلي نشره القسم الإخباري الإنجليزي بصحيفة “ديلي صباح” التركية وجود مساع تركية لإرساء السلام الإقليمي في عدة دول.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص الشأن الليبي منه صحيفة المرصد أكد دعم أنقرة لإحلال الاستقرار في ليبيا لكونها القوة الحقيقية الوحيدة لما تم التعبير عنه بـ”الحكومة الشرعية” في العاصمة طرابلس في إشارة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

ووفقًا للتقرير حال الدعم التركي دون تسبب الجهات الفاعلة المحلية المختلفة المتضاربة في مزيد من الفوضى، مبينًا أن تركيا تتوقع إيجاد حل دائم للأزمة الليبية من خلال إجراء استحقاقات الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأقر التقرير بمتابعة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن كثب إبان توليه مهامه الاستخباراتية في جهاز الاستخبارات الوطني التركي ملف ليبيا ما يعني مزيدًا من التركيز من قبله على الملف الليبي بعد توليه مهام زعامة الديبلوماسية التركية.

ترجمة المرصد – خاص