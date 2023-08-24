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رئيس مجلس النواب الليبي يبحث حقوق ومرتبات العاملين بقطاع النفط

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة اليوم الخميس، رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار الفاخري، ومنسق عام الاتحاد المبروك عثمان المغربي، وعدد من رؤساء الاتحادات والنقابات بالشركات النفطية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن اللقاء تناول عدد من الملفات المتعلقة بحقوق ومرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز.

وفي ختام اللقاء كرم رئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز رئيس مجلس النواب بمنحه درع “العطاء” تقديراً لجهوده المبذولة في إرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات.

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صحيفة الشاهد الليبية

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