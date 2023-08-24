وهيبة: اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية تبدأ اجتماعها الأحد المقبل في مدينة البيضاء

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن انطلاق اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية، ستكون الأحد المقبل، في مدينة البيضاء.

وأضافت وهيبة أن اجتماعات اللجنة ستشهد مشاركة مستشار الاتحاد الإفريقي المكلف بملف المصالحة الليبية من الاتحاد، وسفيرة الاتحاد لدى ليبيا.

وتابعت أن اللجنة ستناقش التحضيرات تمهيدًا لانعقاد مؤتمر المصالحة الجامع الذي سيضمن مشاركة كل المكونات الليبية، من مختلف المناطق والمؤسسات والشخصيات.

وبينت وهيبة اجتماعات اللجنة ستشهد مشاركة مستشار الاتحاد الإفريقي المكلف بملف المصالحة الليبية من الاتحاد، وسفيرة الاتحاد لدى ليبيا.