عقيلة يلتقي رئيس اتحاد عمال النفط والغاز

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة، رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز “سعد دينار الفاخري ” ومنسق عام الاتحاد “المبروك عثمان المغربي” وعددا من رؤساء الاتحادات والنقابات بالشركات النفطية.

وتناول اللقاء، عددا من الملفات المتعلقة بحقوق ومرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز.

وفي ختام اللقاء، كرم رئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بمنحه درع “العطاء” تقديراً لجهوده المبذولة في إرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات.