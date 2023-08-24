أمن طرابلس: حجز 23 سيارة خلال يوم واحد

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الخميس أن التمركزات الأمنية تمكنت من حجز 23 سيارة خلال يوم واحد.

وأضافت مديرية أمن طرابلس عبر مكتبها الإعلامي أنه جرى يوم أمس الأربعاء تحرير 146 مخالفة مرورية.

وكانت مديرية أمن طرابلس أعلنت أن إجمالي عدد المقبوض عليهم خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 478 شخص فيما صدر 24 أمر قبض.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وفاة 1279 شخص جراء حوادث المرور خلال النصف الأول من سنة 2023.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أنه وقع خلال النصف الأول من العام 4184 حادث مرور نتج عنها 1279 حالة وفاة و1828 إصابة بليغة و 1686 إصابة بسيطة فيما تضررت 6160 سيارة جراء الحوادث.