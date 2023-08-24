رابطة الأحزاب السياسية تدعو للتظاهر ضد التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا

أصدرت رابطة الأحزاب الليبية، بياناً بشأن الدعوة للخروج في مظاهرات حاشدة في كامل البلديات الليبية ضد التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، وذلك في يوم الشهيد الموافق 16/ 9/ 2023م.

وقالت رابطة الأحزاب، في بيانها:” بعدما خذلنا المؤسسة العسكرية بكامل قيادتها وضباطها وجنودها في كافة الأرضي الليبية شرقا وغربا وجنوبا، وذلك بتسهيلهم دخول القوات الأجنبية ومنحهم مقرات ومناطق مهمة من أرضنا، أقاموا فيها قواعد عسكرية، ترفع فيها أعلام دولهم واستباحوا من جراء تفعيلها أراضينا وأجوائنا وبحارنا”.

وأضافت الرابطة، في بيانها:” لم يقف الأمر للأسف بقادتنا في مؤسساتنا العسكرية التي ننفق عليها المليارات سنوياً من أبنائنا إلى هذا الحد، بل تجاوز واستعانوا به في قتل بعضهم البعض وتشريد وتدمير الممتلكات والخاصة، ووجدناهم كذلك ينفقون على هذه القواعد والقوات الأجنبية ويسهرون على تأمينها وحمايتها”.

وتابعت الرابطة، في بيانها:” يأيها الشعب الليبي إن كل هذا الخذلان للوطن يأتي بعد السنوات طوال من جهاد أجدادنا ونضالهم السياسي من أجل تحريره وتوحيده واستقلاله، فهل نرضى أن تذهب كل هذه الجهود والتضحيات سدا؟، وهل يحق لنا اليوم نحن الأحفاد بأن نفرط في هذا في هذا الوطن ونسلمه لأبنائنا محتل ممزق؟ ولا والله ترضي بذلك”.

ودعت رابطة الأحزاب الليبية، كافة الشعب الليبي الحر المجاهد الأبي الذي لا يرض عيشة الذل والمهانة ولا يخاف إلا الله، متابعة:” ندعوكم في كل البلديات الليبية شرقا وغربا وجنوبا، للخروج في مظاهرات حاشدة ضد تواجد القوات الأجنبية في كافة أرجاء الوطن، وذلك في يوم الشهيد بإذن الله ذكرى استشهاد المجاهد الرمز عمر المختار يوم 16 سبتمبر في تمام الساعة السادسة مساءً”.