منظمة أطباء بلا حدود تعلن إيقاف أنشطتها الطبية في طرابلس

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، إيقاف أنشطتها الطبية في طرابلس بسبب صعوبات العمل والوصول إلى الحالات الإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان لها : “اتخذنا هذا القرار على خلفية مشكلات الوصول التي أثرت على أنشطتنا الطبية في طرابلس إلى جانب البيئة الصعبة بشكل متزايد للمنظمات الدولية في البلاد”.

وأضاف البيان :”نأسف لاضطرارنا إلى اتخاذ هذا القرار الصعب ونعلم أن ذلك سيكون له تأثير على حصول الناس على الرعاية الطبية”.

وتابع البيان :”اتخذنا هذا القرار بعد مراجعة واسعة النطاق لاستجاباتنا الإنسانية على مستوى العالم وعملية إعادة ترتيب الأولويات المالية”.

وقال البيان :”كنا نقدم الرعاية الصحية للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مراكز الاحتجاز ولمن يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر”.

واعلنت المنظمة استثناء البرنامج الوطني لمرض السل ومستشفى أبو ستة للأمراض التنفسية حتى نهاية هذا العام فقط.

وأشارت المنظمة الى أنه سيستمر عملها في منطقتي مصراتة وزوارة، حيث تقدم الرعاية الصحية العامة، واستشارات الصحة العقلية، والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في مرافق الصحة العامة ومراكز الاحتجاز والسجون والمناطق الحضرية.