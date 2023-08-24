أعضاء المجلس البلدي البيضاء المنتخب يؤدون اليمين القانونية أمام “حماد”

أدى أعضاء المجلس البلدي البيضاء المنتخب يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الحكومة الليبية لمكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

وقالت الحكومة الليبية في بيان عبر “فيسبوك” إن ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، شهد أداء أعضاء المجلس البلدي البيضاء المنتخب، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، ونائبه علي القطراني.

وحضر مراسم اليمين القانونية كل من وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ولفيف من الوزراء، وعضو مجلس النواب عن المدينة إدريس عمران ورئيس المفوضية الوطنية لانتخابات مجالس البلدية جمال عبد الشفيع.

وعقب أداء اليمين انتخب أعضاء المجلس صـفي الدين إدريس هيبة عميدا للمجلس البلدي البيضاء.