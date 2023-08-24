أعضاء المجلس البلدي البيضاء يؤدون اليمين القانونية

أدى أعضاء المجلس البلدي البيضاء المنتخبون اليمين القانونية أمام رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ونائبه علي القطراني.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه حضر مراسم أداء اليمين القانونية بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، كل من وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ولفيف من الوزراء، وعضو مجلس النواب عن المدينة إدريس عمران ورئيس المفوضية الوطنية لانتخابات مجالس البلدية جمال عبد الشفيع.

وعقب أداء اليمين أنتخب أعضاء المجلس، صـفي الدين ادريس هيبة عميدا للمجلس البلدي البيضاء.