رصد سفينة لخفر السواحل الليبي تعيد المُهاجرين بالقوة إلى ليبيا

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن رصد سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي تقوم بإعادة المُهاجرين بالقوة إلى ليبيا، في مخالفة للقانون الدولي.

وقالت المنظمة أن القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية للأفراد إلى بلد قد تتعرض فيه سلامتهم وحقوقهم الإنسانية للخطر.