“أطباء بلا حدود” تنهي أنشطتها في طرابلس بسبب “الطرابلسي”

قال مصدر مطلع إن منظمة أطباء بلا حدود تعمل على إنهاء أنشطتها الطبية في العاصمة طرابلس واقتصار تقديمها فقط في كل من مصراتة وزوارة، محذرا من أن هذا سيسبب فراغا كبيرا في الرعاية الطبية للمهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح المصدر أن إنهاء أنشطة “أطباء بلا حدود” في طرابلس جاء تبعا لمطالبة وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة عماد الطربلسي بطرد المنظمات الدولية.

وأشار المصدر إلى أن المنظمة ستوقف دعمها للبرنامج الوطني لمكافحة الدرن (السل) في طرابلس ومستشفى أبوستة للأمراض الصدرية وجراحة الصدر في نهاية هذا العام، لافتا إلى أن أطباء بلا حدود توفر الرعاية الصحية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المعتقلين في مراكز الاحتجاز والسكان الذي يقاسون ظروفًا صعبة في المناطق الحضرية.