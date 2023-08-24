اجراء مسح اشعاعي في العيادة المجمعة غوط الشعال لتقييم جاهزية العمل

قام رئيس قسم الأشعة التشخيصية والفيزياء الطبية بوزارة الصحة عبد السلام بن مسكين بإجراء مسح إشعاعي للأجهزة الطبية داخل قسم الأشعة،برفقة مختصين من مركز القياسات الإشعاعية والتدريب التابع لمؤسسة الطاقة الذرية، في العيادة المجمعة غوط الشعال

بهدف تقييم جاهزية القسم حسب المعايير، والتأكد من سلامة بيئة العمل لكل من العاملين والمرضى.

و تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات وزير الصحة في الحكومة المنتهية رمضان أبوجناح، لتسهيل الوصول إلى الخدمات التشخيصية، وخفض المدة اللازمة للحصول على الخدمات وتجويدها.