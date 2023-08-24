انعقاد الملتقى الأول للمرأة الحزبية 2023 ببنغازي

بنغازي 24 أغسطس 2023 (وال)- انعقد مساء اليوم الخميس بمدينة بنغازي، الملتقى الأول للمرأة الحزبية 2023 تحت شعار “المرأة الحزبية شريكة في صنع القرار وتحقيق الرؤية”.

ويهدف القائمين على عقد المؤتمر؛ إلى تأكيد مشاركة المرأة السياسية وصولا بها إلى مراكز صنع القرار، وتعزيز تمكينها السياسي والقيادي وبناء شبكات للتواصلهن، إضافة إلى تسليط الضوء على تحدياتهن السياسية، وحث الأمم المتحدة لتنفيذ إلتزامها بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

وأكد نائب رئيس الحزب المدني الديمقراطي السيدة نجيبة استيتة – خلال كلمتها – على القوة النسوية من خلال ما تقدمه من أعمال وأهمية تأثيرها في المشهد السياسي القادم، مضيفة “المرأة اليوم في العمل السياسي محاربة ولن يتغير الحال مالم يكن لديها مؤسسات منظمة تقود التغير”.

ويناقش الملتقى الذي تنظمه إدارة المرأة بالتكتل “المدني الديمقراطي”، تأثير النظم الانتخابية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، إضافة إلى دورها في المشاركة السياسية، وتمكين الفئة الشابة من النساء الحزبيات في صنع القرار، وصولا إلى دور البعثة الأممية في دعم حقوق المرأة في المشاركة السياسية. (وال – بنغازي)

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