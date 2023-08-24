أبوزريبة يبحث آلية تأمين الحدُود الليبية بعد تدهور الأوضاع بالسُودان وَالنيجر

اجتمعَ وَزير الدَّاخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” معَ رَئيس جهاز مُكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الجنُوبية العقيد “عبدالرحمن الأنصاري”، وَرئيس قسم مُكافحة الهجرة غير الشرعية القطرون العقيد “موليا توري صالح”، فِي ظل الأحداث المُتسارعة التي تشهدها دولتي السودان والنيجر.

وَتمَّ خِلال الاِجتماع، مُناقشة القضايا المُتعلقة بِتأمين الحدُود الليبية خاصةً المُتصلة معَ دولة النيجر التي تشهد تدهورًا سياسيًا وَعسكريًا، بِالإضافة إلى مُكافحة الهجرة غير الشرعية فِي المنطقة الجنوبية.

وَفِي هذا السيّاق، كلف الوَزير العقيد “عبدالرحمن الأنصاري” بالتَنسيق معَ القُوات المُسلحة، بِاعتبار حراسة الحدود مِن اِختصاصاتها، لتولي مسؤولية تأمين الحدود الليبية وَمُكافحة الهجرة غير الشرعية فِي المنطقة الجنوبية، تتمثل مُهمتهم فِي حماية الحدود الليبية وَمنع عبُور المُهاجرين غير الشرعيين، وَالعمل على تعزيز الأمن وَالاِستقرار فِي المنطقة.

وَأكدَ الوزير، اِلتزام الوَزارة بِتَقدِّيم الدعم اللازم لرَئيس جهاز الهجرة فرع الجنوبية، وَتوفير الموارد وَالتجهيزات الضرورية لِتَمكّينه مِن تنفيذ المهام المُكلف بها، فِي إِطار الجهُود المُستمرة لوَزارة الدَّاخلية للحدّ مِن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وَتأمين الحدود وَتعزيز التعاون وَالتنسيق بيِّن الجهات المُختصة وَالقُوات المُسلحة.