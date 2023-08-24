وزير الخارجية الروسي يدلي بتصريحات جديدة عن ليبيا والقذافي

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من تداعيات تدخل «إيكواس» العسكري في النيجر، وقال إن غزو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» لهذه الدولة سيكون مدمرًا لآلاف الأشخاص.

وجاء تصريح «لافروف»، خلال مؤتمر اليوم الخميس، في جوهانسبورج، لخص فيه نتائج قمة «بريكس»، التي شهدت انضمام 6 أعضاء جدد، قائلًا: «لا أعتقد أن الغزو سيفيد أحدًا، وبالفعل يتم إنشاء قوة من الجزء الآخر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمواجهة الغزو، لا أتمنى حقًا للأفارقة هذا النوع من السيناريو، سيكون مدمرًا لعدد كبير من الدول ولآلاف البشر».

وحذّر «لافروف» من تكرار الأزمة الليبية، التي أوقدها الغرب والناتو من خلال دعم الإرهابيين وتحريضهم ضد الرئيس الليبي حينها معمر القذافي، مشيرًا إلى أن انهيار الدولة في ليبيا حفز الهجرة غير الشرعية وخلق أزمة إنسانية.

ودعا الوزير الروسي إلى دراسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الانقلابات في إفريقيا، مثل ما حدث في النيجر، لافتًا إلى أن الغرب يستهلك موارد إفريقيا خلافًا لروسيا والاتحاد السوفيتي السابق التي تصرف بشكل مختلف، حيث قطاعات الصناعة والتعليم والطب في القارة السمراء.