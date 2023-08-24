الدبيبة يعلن القبض على قيادي خطـير ومتورط بتفـجير عدد من المقرات الحكومية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، القبض على قيادي في تنظيم «دا عش» متورط في التخطيط وقيادة العمليات الإر هابية الانتحارية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه.

جاء ذلك في كلمة بمناسبة القبض على مخطط وقائد تلك العملية، في عملية أمنية نفذها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وكتيبة رحبة الدروع بتاجوراء عصر أول من أمس الثلاثاء.

وأردف: «نتصدى بكل حزم للإرهاب بأشكاله كافة، وملاحقة كل من ثبت تورطه في جرائم ووقائع من هذا الشأن ضد أبناء الشعب الليبي.. أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها، أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متواز مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا».